Госкорпорация «Росатом» обладает уже достаточным количеством наработок для создания прообраза квантового компьютера в 2021 году, сообщил замгендиректора по экономике и финансам «Росатома» Илья Ребров, выступая на форуме ЦИПР.

«Росатом» рассчитывает создать первый прообраз квантового компьютера в 2021 году