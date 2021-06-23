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«Росатом» рассчитывает создать первый прообраз квантового компьютера в 2021 году

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Госкорпорация «Росатом» обладает уже достаточным количеством наработок для создания прообраза квантового компьютера в 2021 году, сообщил замгендиректора по экономике и финансам «Росатома» Илья Ребров, выступая на форуме ЦИПР.

«Росатом» рассчитывает создать первый прообраз квантового компьютера в 2021 году

«Мы подписали соглашение с правительством по поводу квантовых вычислений, у нас довольно детальная программа до 2024 года. В этом году мы рассчитываем увидеть первый прообраз квантового компьютера на пяти кубитах», — сказал он.

По словам Реброва, у корпорации «уже есть некие прорывы», которые позволяют надеяться на достижение цели в текущем году.

«Росатом» объявил о запуске проекта по созданию отечественного квантового компьютера в ноябре 2019 года. Стоимость проекта оценивается в 24 млрд рублей.

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Фото: Unsplash

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