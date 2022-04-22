«Росбанк» могут продать за 40-60 млрд рублей

Французская группа Societe Generale может продать «Росбанк» инвесткомпании Interros Capital Владимира Потанина за 0,2-0,3 капитала банка — 40-60 млрд рублей. Расчет будет проводиться в денежной форме.

Покупатель намерен использовать средства на зарубежных счетах, которые с учетом распространения санкций находятся в зоне повышенного риска, сообщил источник «Коммерсанта».

Директор департамента по продажам финансовых продуктов и услуг ИК «Вектор Икс» Сергей Звенигородский считает, что сделка станет прецедентом, неким бенчмарком для остальных зарубежных компаний, которые захотят продать свои активы в России.

Французская группа Societe Generale в середине апреля объявила о прекращении деятельности в России. Компания намерена продать свою долю в «Росбанке» российскому «Интерросу» Владимира Потанина.

«Интерос Капитал» является предыдущим акционером банка. Сделка позволит Societe Generale упорядоченно вывести свои активы из страны и обеспечить при этом продолжение деятельности для своих сотрудников и клиентов.

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