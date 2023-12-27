«Росбанк» создаст собственное коллекторское агентство

«Росбанк» решил создать собственное коллекторское агентство — «РБ Коллект». Сам банк больше шести лет оказывает услуги взыскания по агентской схеме, сейчас в составе портфеля долги от более чем 35 партнеров.

Среди причин — новые требования, сузившие возможности кредиторов. Агентство также поможет оптимизировать процесс взыскания и сэкономить на содержании спецдепартамента, сообщили эксперты «Коммерсанту».

Они сомневаются, что такая практика станет популярной среди банков — большие сроки окупаемости и велики репутационные риски.

Рынок дебиторской задолженности вырос в 2022 году на 10-15%. 22% представителя малого и среднего бизнеса предпочитают передавать дебиторский долг на взыскание коллекторам, 56% заинтересованы в сотрудничестве с ними.

Аналитики считают, что работа с просрочкой юрлиц принципиально отличается от работы с долгами граждан и у коллекторов не всегда есть компетенции и возможности наладить работу в этом направлении.

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