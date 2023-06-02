«Росбанк» запустил трансграничные платежи в криптовалюте. Сейчас уже проходят пилотные операции с корпоративными и частными клиентами.

В самой кредитной организации утверждают, что такое решение запустили первыми среди системно значимых банков, передают «Ведомости».

Техническое обеспечение решений с криптовалютами клиентам Росбанка предоставляет российский финтехсервис B-crypto. Компания зарегистрирована осенью 2022 года.

Процесс оплаты пока выглядит так: в договоре компания указывает необходимость рассчета за импортные товары и услуги в криптовалюте. Зарубежный поставщик выставляет счет на оплату с указанием суммы в криптовалюте и адрес криптокошелька. После этого стороны подписывают договор, а заказчик вносит фиатные деньги для покупки криптовалюты на свой счет в «Росбанке» и направляет заявку.

Банк перечисляет деньги B-crypto, которая, в свою очередь, в дружественных странах на них покупает криптовалюту и иностранному партнеру. При этом импортер обязательно должен пройти процедуру KYC («знай своего клиента») и в «Росбанке», и B-crypto.

Размер комиссии за такие операции представитель банка не назвал.

В июле 2022 года цифровые финансовые активы (ЦФА), в том числе криптовалюту, запретили использовать в России в качестве средства платежа за товары, продукты или услуги. Соответствующий закон подписал президент. Крипту можно будет использовать как средство оплаты, если это будет продиктовано федеральными законами, уточняется в документе.

Сейчас на рассмотрении в Госдуме находятся поправки в закон о ЦФА, предусматривающие возможность совершения сделок с цифровой валютой в рамках экспериментального правового режима.

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