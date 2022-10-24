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В «Росбанке» сменится председатель правления

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Новым председателем правления «Росбанка» станет Наталья Воеводина, она сменит Илью Полякова, занимавшего должность более четырех лет, говорится на сайте кредитной организации. Назначение должен одобрить Центробанк.

В «Росбанке» сменится председатель правления

«Наталья приступит к исполнению обязанностей председателя правления "Росбанка" 1 ноября 2022 года», — уточняется на сайте банка.

Воеводина работает в «Росбанке» с 2018 года, изначально она занимала пост директора по операционной деятельности, а в 2019 году вошла в состав правления и курировала IT и операционную деятельность. Летом текущего года Воевидина была назначена заместителем председателя правления.

Весной «Интеррос» миллиардера Владимира Потанина выкупил «Росбанк» у французской группы Societe Generale, которая на фоне событий на Украине объявила об уходе с российского рынка. В сентябре инвестиционная компания «Русфинанс» приобрела 7,5% акций «Росбанка».

Фото на обложке: Nadya So / Shutterstock

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