В «Росбанке» сменится председатель правления

Новым председателем правления «Росбанка» станет Наталья Воеводина, она сменит Илью Полякова, занимавшего должность более четырех лет, говорится на сайте кредитной организации. Назначение должен одобрить Центробанк.

«Наталья приступит к исполнению обязанностей председателя правления "Росбанка" 1 ноября 2022 года», — уточняется на сайте банка.

Воеводина работает в «Росбанке» с 2018 года, изначально она занимала пост директора по операционной деятельности, а в 2019 году вошла в состав правления и курировала IT и операционную деятельность. Летом текущего года Воевидина была назначена заместителем председателя правления.

Весной «Интеррос» миллиардера Владимира Потанина выкупил «Росбанк» у французской группы Societe Generale, которая на фоне событий на Украине объявила об уходе с российского рынка. В сентябре инвестиционная компания «Русфинанс» приобрела 7,5% акций «Росбанка».

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