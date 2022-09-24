«Русфинанс» покупает 7,5% акций «Росбанка»

Центр раскрытия корпоративной информации опубликовал материалы сделки, согласно которой 7,5% акций «Росбанка» переходят к инвестиционной компании «Русфинанс».

Обративший внимание на сделку портал FrankMedia предполагает, что эта продажа связана с планами Владимира Потанина выстроить мотивационную программу на базе распределения цифровых акций компании среди сотрудников.

На прошлой неделе миллиардер заявил, что хочет сделать бенефициарами их компаний сначала работников «Росбанка», а затем и персонал «Норникеля».

«То, что мы внутри "Интерроса" называем "народным капитализмом"», должно стать фундаментальным принципом развития любого бизнеса, считает Потанин.

Все предприниматели так или иначе обязаны «сделать общественную пользу частью своих бизнес-моделей», уверен предприниматель.

И распределение акций компаний в виде цифровых финансовых активов – пример такого подхода.

«Принятые решения – не первый и не последний мой шаг по передаче капитала на общественно-полезные цели», – обещает владелец «Интерроса».

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