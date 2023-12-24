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«Росбанк» получил разрешение выкупить российские акции у Societe Generale

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Владимир Путин своим указом разрешил «Росбанку» выкупить вложения французской финансовой группы Societe Generale в российский фондовый рынок. Речь идет о покупке миноритарных пакетов акций 24 публичных компаний.

«Росбанк» получил разрешение выкупить российские акции у Societe Generale

Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовых актов. «Росбанк» получил право выкупить ценные бумаги ВТБ, «Россетей», «Русгидро», «Интер РАО», «Газпрома», «Сургутнефтегаза» и других предприятий. Сумма сделки при этом не раскрывается.

Наибольшее количество акций, принадлежавших Societe Generale, находится в пакете ВТБ — почти 1,8 млрд бумаг. Наименьшее — 1 обыкновенная акция ММК. При этом доли в компаниях «Росбанк» приобретает небольшие. Например, 0,01% ВТБ или 0,04% «Газпрома».

Решение президента связано с указом от 5 августа 2022 года, ограничивающего продажу российских активов иностранцам из «недружественных» стран.

Весной 2022 года «Интеррос» Владимира Потанина выкупил «Росбанк» у Societe Generale, которая после начала событий на Украине прекратила банковскую и страховую деятельность на территории России.

Фото: Vvicca1 / Shutterstock

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