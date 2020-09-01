Роскачество рассказало, как обезопасить себя при использовании онлайн-банков
Роскачество сообщило о резком росте фишинговых атак на клиентов российских банков и рассказало о правилах безопасного использования онлайн-банкинга. Об этом говорится в сообщении организации.
«С весны 2020 года происходит резкий рост фишинговых атак, которые нацелены на клиентов российских банков. За один только июль было обнаружено более 300 фальшивых страниц, якобы принадлежащих кредитным организациям», — говорится на сайте Роскачества.
Фишинговые сайты с высокой точностью имитируют страницы входа в личный кабинет банка, а после ввода логина и пароля предлагают пользователю для ускорения или улучшения качества обслуживания скачать плагин для браузера, под видом которого пользователю доставляется троян, ворующий его персональные и платежные данные.
Рекомендации Роскачества при использовании онлайн-банков:
- Не входить в мобильный банк через браузер, а использовать приложение на мобильном телефоне.
- Если клиент использует десктопный браузер для входа в онлайн-банк на ПК или ноутбуке, то регулярно проверять компьютер антивирусом.
- Запомнить и набирать адрес онлайн-банка в браузере каждый раз вручную вместо того, чтобы искать и выбирать результат из поисковой выдачи.
- Обращать внимание на адресную строку: мошенники, как правило, копируют адрес страницы, но помещают его в экзотическую доменную зону вроде .cf или .icu. Еще один вариант — добавить официальному домену банка один или несколько символов и приставки вроде online, cabinet, vhod и login.
- Для входа в «Сбербанк Онлайн» (который, по данным Роскачества, подделывают чаще всего) нужен только логин, личный пароль или одноразовый код из смс. При запросе на сайте любой другой персональной или платежной информации нужно покинуть сайт и написать в техподдержку банка.
- Признаки мошенничества можно найти и на самом фишинговом сайте: небрежное оформление; новые, незнакомые формы; неработающие ссылки на разделы; неправильные телефоны и другое.
- Не заходить в личный кабинет с общественного Wi-Fi; никому не сообщать пароли для входа в онлайн-банк; убедиться, что адресная строка начинается с префикса https://; никогда не вводить пароли якобы для отмены операции.
- Не переходить по ссылкам в почте и мессенджерах от незнакомых отправителей, не открывать прикрепленные файлы.
- Всегда обращать внимание на сумму в смс с кодом от банка.
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