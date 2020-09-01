Роскачество сообщило о резком росте фишинговых атак на клиентов российских банков и рассказало о правилах безопасного использования онлайн-банкинга. Об этом говорится в сообщении организации.

Роскачество рассказало, как обезопасить себя при использовании онлайн-банков