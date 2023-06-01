РКН заблокировал платформу социальной журналистики Medium

В России заблокировали платформу для социальной журналистики Medium. Теперь популярный сайт для журналистов и блогеров недоступен без VPN.
По данным сервиса проверки блокировок, сайт заблокирован Роскомнадзором. Ведомство пока не указало причин такого решения. Сервис в 2012 году создали основатели социальной сети Twitter Бис Стоун и Эван Уильямс. Автором на платформе может стать любой. В сервисе запрещены прямые рекламные интеграция.
Ранее РКН ограничил доступ к сайте фотобанка Shutterstock. Позднее блокировку сняли, поскольку ресурс удалил информацию, которую ведомство назвало запрещенной.
Фото на обложке: frantic00 /
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