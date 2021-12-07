Роскомнадзор пригрозил заблокировать Tor в России, если владельцы браузера не удалят с его сайта «запрещенную информацию».

Соответствующее уведомление поступило в адрес разработчиков одноименного бразуера-анонимайзера, сообщил telegram-канал «Роскомсвобода». Текст якобы письма из Роскомнадзора опубликован на сайте Tor Project.

Если провайдеры хостинга или владельцы сайта не примут мер по удалению запрещенной информации, то доступ будет ограничен, отмечается в письме. Адрес Tor будет внесен в реестр запрещенных.

Какая именно информация признана запрещенной — не уточняется. Официального комментария от Роскомнадзора пока не последовало. Tor уже внесен в один из реестров Роскомнадзора по решению Саратовского районного суда в 2017 году, но продолжает работать в России.

Пользователи начали жаловаться на перебои в работе браузера 2 декабря. Сервис пытаются блокировать власти с помощью оборудования, созданного для изоляции Рунета, писал Forbes со ссылкой на проект по изучению и помощи в обходе блокировок в России и СНГ GlobalCheck.

Tor позволяет сохранять полную анонимность в сети и получать доступ в «даркнет» через систему «прокси-серверов» для анонимного сетевого соединения и исключения слежки. Для безопасности применяется многослойная маскировка IP-адреса. Все файлы cookie и история автоматически удаляются после просмотра сайтов, а трафик шифруется трижды.

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