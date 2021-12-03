В России заблокировали позволявший сохранять полную анонимность в сети браузер Tor

Американский сервис обхода блокировок и доступа в даркнет Tor не работает у большинства российских провайдеров и операторов связи.
О проблемах в работе свидетельствуют данные ресурса OONI Explorer. Заблокированы почти все IP-адреса, которые использует Tor и связанные с ним системы.
Tor использует систему «прокси-серверов» для анонимного сетевого соединения и исключения слежки. Для безопасности применяется многослойная маскировка IP-адреса. Все файлы cookie и история автоматически удаляются после просмотра сайтов, а трафик шифруется трижды.
2 декабря Роскомнадзор сообщил о планах заблокировать шесть VPN-сервисов, позволяющих обходить блокировки и получать доступ к запрещенной информации. Речь идет о сервисах Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN, PrivateTunnel.
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Фото на обложке: pexels.com
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