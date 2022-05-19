Суд отменил решение о блокировке Tor

Саратовский областной суд 19 мая отменил решение районного суда от 2017 года об ограничении доступа к браузеру Tor в России. Дело было отправлено на новое рассмотрение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного суда.
Tor — популярный американский сервис обхода блокировок и доступа в даркнет. Tor использует систему «прокси-серверов» для анонимного сетевого соединения и исключения слежки. Для безопасности применяется многослойная маскировка IP-адреса. Все файлы cookie и история автоматически удаляются после просмотра сайтов, а трафик шифруется трижды.
Блокировать доступ к Tor в России начали с 1 декабря 2021 года, при этом само решение о внесении сайта в единый реестр запрещенной информации Саратовский районный суд принял еще в декабре 2017 года.
В начале декабря Tor не работал у большинства российских провайдеров и операторов связи. Были заблокированы почти все IP-адреса, которые использует Tor и связанные с ним системы.
Фото на обложке: Unsplash
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