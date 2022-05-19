Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Суд отменил решение о блокировке Tor

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Саратовский областной суд 19 мая отменил решение районного суда от 2017 года об ограничении доступа к браузеру Tor в России. Дело было отправлено на новое рассмотрение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Суд отменил решение о блокировке Tor

Tor — популярный американский сервис обхода блокировок и доступа в даркнет. Tor использует систему «прокси-серверов» для анонимного сетевого соединения и исключения слежки. Для безопасности применяется многослойная маскировка IP-адреса. Все файлы cookie и история автоматически удаляются после просмотра сайтов, а трафик шифруется трижды.

Блокировать доступ к Tor в России начали с 1 декабря 2021 года, при этом само решение о внесении сайта в единый реестр запрещенной информации Саратовский районный суд принял еще в декабре 2017 года.

В начале декабря Tor не работал у большинства российских провайдеров и операторов связи. Были заблокированы почти все IP-адреса, которые использует Tor и связанные с ним системы.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Мы — прыщ на теле государства по сравнению с промышленностью». Основатель Ingate о перспективах digital-рынка
  2. 2 Почему бесплатное заставляет нас вести себя иррационально
  3. 3 Как сделать сайт из постов в «Инстаграме» (пока не поздно)
  4. 4 Слив в соцсетях: как избежать «вирусного» распространения нежелательного контента
  5. 5 Не заигрывайте с лайфстайлом: Как привлечь первого клиента через социальные сети
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

19 мая 2022

«Поддержка будет»

19 мая 2022

День инвестора «Технологии развития человеческого капитала»

19 мая 2022

AgTechInventum

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Новости

Два крупных мировых ритейлера заявили о планах вернуться на российский рынок

Новости

В сети опубликовали карту с утекшими данными клиентов «Яндекс.Еды», ГИБДД и СДЭК

Новости

Потанин поспорил с Тиньковым о цене его доли в «Тинькофф»

Новости

Валютный стратег оценил реальный курс доллара в 180 рублей

Интервью

Дмитрий Спиридонов: «Я видел много предпринимателей, которым сносило башню после кэшаута. Мы это испытание прошли»