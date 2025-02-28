Роскомнадзор назвал причину масштабного сбоя ВТБ, Сбербанка и «Т-Банка»
Причиной проблем в работе сервисов банков ВТБ, Сбербанк и «Т-Банк» стал сбой на магистральной сети операторов связи в Москве. Об этом рассказал RB.RU представитель Роскомнадзора.
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По словам представителя ведомства, Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал «всплеск обращений пользователей о проблемах в работе сервисов банков» с 15:05 мск 28 февраля. При этом с 15:20 мск количество жалоб начало снижаться.
В свою очередь, в «Т-Банке» заявил RB.RU, что информация о неполадках недостоверна. «Все работает в штатном режиме», — заявил представитель кредитной организации.
По данным Downdetector.su, общее число жалоб на проблемы с работой сервисов российских банков в пятницу, 28 февраля, превысило 3 тыс. Клиенты ВТБ, «Сбера», «Т-Банка» и других кредитных организаций сообщали о проблемах со входом в приложения и переводом денег. В частности, некоторым не приходила зарплата, у других не списывались платежи по кредитам.
- Неполадки с работой сервисов банков происходят не впервые за последние месяцы. В январе масштабный сбой затронул работу банковских приложений, операторов связей и многих сайтов. В Роскомнадзоре тогда сообщили, что произошло «кратковременное нарушение связности».
Фото на обложке: klevo / Shutterstock / FOTODOM
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