В работе ВТБ, Сбербанка и «Т-Банка» произошел сбой 28 февраля
Днем 28 февраля случился сбой в работе сразу нескольких российских банков, следует из данных Downdetector.su. Пользователи пожаловались на проблемы с ВТБ, Сбербанком и «Т-Банком».
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На работу ВТБ за последний час поступило 818 жалоб, за последние сутки — 1700. Пользователи указывали, что не могут воспользоваться онлайн-банком, а платежи юрлицам и физлицам висят в обработке. «Не проходят платежи с утра! Налоговые платежи, заработная плата, которые должны поступить именно сегодня», — написал один из пользователей.
Пользователи «Т-Банка» сообщали о проблемах со входом в приложение. За час жалоб было 78, за сутки — 454.
У Сбербанка также возникли трудности с работой приложения, за последний час число жалоб составило 380, за сутки — 900. В частности, пользователи сообщили, что у них не списываются кредитные платежи.
Скриншот с Downdetector.su, фото: RB.RU
Также были зафиксированы сбои у банков «Санкт-Петербург» и кировской кредитной организации «Хлынов». Клиенты также жаловались на проблемы со входом.
Пик жалоб пришелся на период с 15:30 до 16:00 мск. RB.RU направил запросы ВТБ, Сбербанку, «Т-Банку» и Роскомнадзору.
В январе 2025 года масштабный сбой также затронул работу банковских приложений, операторов связей и многих сайтов. Как заявил тогда Роскомнадзор, причиной падения интернета стало «кратковременное нарушение связности».
Фото на обложке: Postmodern Studio / Shutterstock / FOTODOM
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