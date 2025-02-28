В работе ВТБ, Сбербанка и «Т-Банка» произошел сбой 28 февраля

Днем 28 февраля случился сбой в работе сразу нескольких российских банков, следует из данных Downdetector.su. Пользователи пожаловались на проблемы с ВТБ , Сбербанком и «Т-Банком» .

На работу ВТБ за последний час поступило 818 жалоб, за последние сутки — 1700. Пользователи указывали, что не могут воспользоваться онлайн-банком, а платежи юрлицам и физлицам висят в обработке. «Не проходят платежи с утра! Налоговые платежи, заработная плата, которые должны поступить именно сегодня», — написал один из пользователей.

Пользователи «Т-Банка» сообщали о проблемах со входом в приложение. За час жалоб было 78, за сутки — 454.

У Сбербанка также возникли трудности с работой приложения, за последний час число жалоб составило 380, за сутки — 900. В частности, пользователи сообщили, что у них не списываются кредитные платежи.

Скриншот с Downdetector.su, фото: RB.RU

Также были зафиксированы сбои у банков «Санкт-Петербург» и кировской кредитной организации «Хлынов». Клиенты также жаловались на проблемы со входом.

Пик жалоб пришелся на период с 15:30 до 16:00 мск. RB.RU направил запросы ВТБ, Сбербанку, «Т-Банку» и Роскомнадзору.

В январе 2025 года масштабный сбой также затронул работу банковских приложений, операторов связей и многих сайтов. Как заявил тогда Роскомнадзор, причиной падения интернета стало «кратковременное нарушение связности».

Фото на обложке: Postmodern Studio / Shutterstock / FOTODOM