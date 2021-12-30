Роскомнадзор взыскал 40 млн рублей с нарушителей закона о персональных данных

Роскомнадзор в 2021 году обработал более 42 тысяч жалоб и обращений по теме персональных данных. По выявленным нарушениям было составлено более 200 протоколов о привлечении к административной ответственности, наложены штрафы на 40,2 млн рублей.
Чаще всего жалобы были связаны с передачей персональных данных кредитным организациям без согласия субъектов, обработку коллекторскими агентствами при отсутствии правовых оснований, размещением и обработкой персональных данных в интернете, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.
«По всем жалобам проводятся проверки, запрашивается информация у операторов данных и направляется ответ, при этом доля повторных обращений составляет менее 1%», — сообщили в Роскомнадзоре.
В службе напомнили, что россияне могут написать жалобу в приемную Роскомнадзора или самостоятельно потребовать от владельца ресурса перестать распространять данные незаконно.
Большая часть россиян предпочитает хранить документы в бумажном варианте и беспокоятся за персональные данные. К такому выводу пришли аналитики из Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ.
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Фото на обложке: pexels.com
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