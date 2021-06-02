Росконгресс и общество «Знание» подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве

Фонд Росконгресс подписал соглашение о сотрудничестве с российским обществом «Знание», на просветительском марафоне которого выступал Илон Маск. Директор санатория, принадлежащего «Знанию», 28 мая попал под уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

Соглашение, подписанное генеральным директором Российского общества «Знание» Максимом Древалем и генеральным директором Фонда Росконгресс Александром Стуглевым гласит о сотрудничестве в сфере взаимной консультации и реализации совместных проектов. Договор позволит объединить возможности цифровой платформы общества «Знание» с офлайн-форматами конгрессно-выставочных мероприятий Росконгресса.

В апреле 2021 года Владимир Путин призвал перезапустить работу общества «Знание» – поставить ее на «цифровые» рельсы.

«Знание» получило огласку в России в мае 2021 года проведя просветительский марафон «Новое знание», на который был приглашен и где выступил глава Tesla и SpaceX Илон Маск.

Также 2 июня стало известно, что Дмитрий Богданов – директор санатория «Знание», принадлежащего обществу «Знание», был задержан в аэропорту Сочи и арестован на два месяца. В отношении него возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

Росконгресс – крупнейший в России организатор офлайн-эвентов, которые собирают участников из более чем 200 стран.

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Фото: telegram-канал «ПМЭФ Директ»