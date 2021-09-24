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«Роскосмос» создаст оператора для оказания коммерческих услуг на МКС

Новости
Анастасия Костыркина
Анастасия Костыркина

Редактор новостного отдела

Анастасия Костыркина

Госкорпорация «Роскосмос» создаст компанию для проведения коммерческих экспериментов на российском сегменте МКС для повышения интереса к космическому туризму. 

«Роскосмос» создаст оператора для оказания коммерческих услуг на МКС

Для этого «Роскосмос» объявил тендер и готов заплатить за работы 60 млн рублей, сообщает «Интерфакс-АНВ».

Исполнитель будет заниматься «подготовкой и сопровождением согласования проекта решения правления госкорпорации "Роскосмос" по вопросу создания оператора по оказанию услуг на российском сегменте МКС в вопросах коммерческого использования МКС».

Также он должен будет представить план по коммерциализации не менее 10 экспериментов. Для этого исполнитель должен будет проанализировать не менее 20 завершенных или реализуемых экспериментов на российском сегменте МКС и оценить возможность их перевода на коммерческую основу.

В рамках проекта планируется разработать сайт и мобильное приложение, посвященные оказанию коммерческих экспериментов на МКС.

Работы должны быть выполнены до 15 июля 2022 года.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предлагал возить туристов на новую орбитальную станцию, которая займет место устаревшей МКС.

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Фото на обложке: Pexels


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