«Роскосмос» подал иск к производителю «Союзов» на 4,7 млрд рублей

Госкорпорация «Роскосмос» подала иск к ракетно-космическому центру (РКЦ) «Прогресс». Об этом свидетельствуют данные из картотеки Арбитражного суда Москвы.

Сумма исковых претензий превышает 4,7 млрд рублей. Иск поступил в суд 24 декабря и пока не принят к рассмотрению.

РКЦ «Прогресс» производит ракеты-носители «Союз», космические аппараты дистанционного зондирования поверхности Земли, а также занимается разработкой отчечественных носителей «Союз-5», «Союз-6», «Амур-СПГ» и сверхтяжелой ракеты.

В конце 2019 года в Арбитражный суд Москвы обращалось Министерство обороны России с иском о взыскании с РКЦ «Прогресс» 2,15 млрд рублей. Дело рассматривалось этим летом в закрытом режиме из-за наличия в нем секретных документов, сумма была взыскана в пользу истца, сообщал РБК.

Ранее «Роскосмос» запросил у правительства 1,5 трлн рублей на новую спустниковую программу «Сфера». По замыслу госкорпорации, проект должен стать аналогом американской Starlink от Илона Маска и британо-индийской OneWeb.

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