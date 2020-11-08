«Роскосмос» запросил 1,5 трлн рублей на создание аналога спутниковой системы Starlink от Илона Маска

На проект «Сфера» госкорпорация «Роскосмос» запросила у правительства 1,5 трлн рублей. Об этом сообщает РИА Новости. Развертывание спутниковой системы ожидается с 2024 по 2028 годы.

Новая спустниковая программа «Роскосмоса» была анонсирована два года назад, но объем финансирования «Сферы» озвучивается впервые. Проект стоимостью 1,5 трлн рублей будет реализован в основном за счет бюджетных средств. Частные инвестиции составят всего 350 млрд рублей.

Сумма проекта превышает бюджет всей федеральной космической программы России с 2016 по 2025 годы. Не уточняется, за какой период потребуется освоить средства.

«Сфера» предполагает запуск около 600 спутников и объединит в себе систему связи «Эфир», навигационные спутники ГЛОНАСС, а также группу спутников космической съемки. На сегодняшний день в космосе находятся около ста российских спутников.

По замыслу «Роскосмоса», проект должен стать аналогом американской Starlink от Илона Маска и британо-индийской OneWeb. С помощью «Сферы» госкорпорация планирует улучшить качество связи и сделать её более доступной и дешёвой.

Фото: Pixabay