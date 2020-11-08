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«Роскосмос» запросил 1,5 трлн рублей на создание аналога спутниковой системы Starlink от Илона Маска

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

На проект «Сфера» госкорпорация «Роскосмос» запросила у правительства 1,5 трлн рублей. Об этом сообщает РИА Новости. Развертывание спутниковой системы ожидается с 2024 по 2028 годы.

«Роскосмос» запросил 1,5 трлн рублей на создание аналога спутниковой системы Starlink от Илона Маска

Новая спустниковая программа «Роскосмоса» была анонсирована два года назад, но объем финансирования «Сферы» озвучивается впервые. Проект стоимостью 1,5 трлн рублей будет реализован в основном за счет бюджетных средств. Частные инвестиции составят всего 350 млрд рублей.

Сумма проекта превышает бюджет всей федеральной космической программы России с 2016 по 2025 годы. Не уточняется, за какой период потребуется освоить средства.

«Сфера» предполагает запуск около 600 спутников и объединит в себе систему связи «Эфир», навигационные спутники ГЛОНАСС, а также группу спутников космической съемки. На сегодняшний день в космосе находятся около ста российских спутников.

По замыслу «Роскосмоса», проект должен стать аналогом американской Starlink от Илона Маска и британо-индийской OneWeb. С помощью «Сферы» госкорпорация планирует улучшить качество связи и сделать её более доступной и дешёвой.

Фото: Pixabay

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