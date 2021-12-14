«Роснано» расплатилось еще по одному купону облигаций без госгарантий на 185 млн рублей

«Роснано» 14 декабря расплатилось по второму купону биржевых облигаций без госгарантий БО-002Р-05, выплатив 185,13 млн рублей.

Выпуск облигаций номинальным объемом 5,5 млрд рублей был размещен 15 декабря 2020 года. Ставка купона — 6,75% годовых.

Ранее компания погасила бонды БО-002Р-01 на 4,5 млрд рублей, избежав дефолта и одновременно продала 49,8% компании «Оптосенс» с годовой выручкой в 456 млн рублей. Сумма выплаты по купону указанного выпуска, исходя из ставки 9,1% годовых, составляет около 0,2 млрд руб.

«Процесс переговоров с ключевыми кредиторами с целью урегулирования вопроса с погашением исторически сформированных долговых обязательств продолжается в настоящее время», — сообщило «Роснано» в своем telegram-канале.

Ожидается, что договоренности будут достигнуты до конца 2021 года.

Об угрозе дефолта по облигациям «Роснано» стало известно 19 ноября 2021 года, когда Московская биржа по предписанию ЦБ приостановила торги долговыми бумагами компании. После чего «Роснано» признала накопление непропорционального долга и провела встречу с кредиторами и держателями ценных бумаг, где обсудила варианты реструктуризации.

«Никаких дефолтов, никаких "неплатежек" мы не ожидаем. Речь скорее идет о переформатировании финансового портфеля», — говорил глава ВТБ Андрей Костин на брифинге форума «Россия зовет!». ВТБ выступает консультантом на переговорах о реструктуризации.

Совокупный облигационный долг «Роснано» с учетом погашенного выпуска БО-002Р-01 составляет 71,58 млрд рублей. В декабре компания должна выплатить купоны по четырем выпускам на 802,5 млн рублей, сообщал «Интерфакс».

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: pexels.com