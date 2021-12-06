«Роснано» вышла из капитала проектной компании «Оптосенс», продав 49,8% ее основателям

АО «Роснано» продало 49,8% в проектном ООО «Оптосенс» основателям компании ООО «Эми» и ООО «Ико».

Сумма сделки, «совершеной после достижения запланированных экономических показателей», не раскрывается. «"Роснано" получило прибыль от портфельной инвестиции — десятикратный финансовый результат», — пояснил управляющий директор по инвестиционной деятельности УК «Роснано» Владимир Коновалов. Его цитирует пресс-служба компании.

«Оптосенс» занимается производством инфракрасных датчиков под маркой MIPEX для определения концентрации взрывоопасных газов. Продукция предназначена для рынка промышленной безопасности.

Полупроводниковая технология базируется на разработках, выполненных учеными из ФТИ им. А. Иоффе. Новая производственная линия была запущена в 2011 году. На тот момент общий бюджет проекта составлял 496 млн рублей, включая софинансирование «Роснано» в размере 209 млн рублей, писало РБК.

С 2016 года компания выпускает сенсор для портативных газоанализаторов MIPEX-04. Доля экспорта в портфеле продаж «Оптосенс» достигала 80%.

Выручка «Оптосенс» в 2020 году упала на 47%, до 457,9 млн рублей, чистая прибыль составила 193 млн рублей. По данным ЕГРЮЛ, конечными бенефициарами компании являются Александр Литвак, Сергей Непомнящий и Михаил Максютенко.

В сенсорах MIPEX используются полупроводниковые источники и приемники излучения в спектральном диапазоне 3-5 мкм. Применяемая в них недисперсная инфракрасная технология (NDIR), основанная на избирательном поглощении газами инфракрасного излучения, является наиболее прогрессивной в сфере обнаружения взрывоопасных газов для обеспечения промышленной безопасности.

Датчики применяются при добыче и переработке нефти, газа, угля, а также в ЖКХ.

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Фото на обложке: pexels.com