Суд принял иск «Роснано» к ВЭБ.РФ об оспаривании документа с пометкой ДСП

Суд назначил на 22 июля заседание по заявлению «Роснано» к ВЭБ.РФ, в котором компания, ранее предупредившая о рисках собственной несостоятельности, собирается оспорить распоряжение, где речь может идти об оценке ее активов.

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению заявление «Роснано» к ВЭБ.РФ о признании недействительным распоряжения последнего от 08.02.2024 № Р-90-ДСП «О позиции представителям интересов Российской Федерации в совете директоров АО "Роснано"». Об этом говорится в материалах суда.

В качестве третьих лиц к делу привлечены Министерство экономического развития РФ, ООО «Лаир», АО «Нэо Центр», ООО «Центр оценки собственности», ООО «ЦНЭС», ООО «Лабриум консалтинг» и пять оценочных организаций. Заседание назначено на 22 июля.

Заявление было подано 6 мая, но оставлено без движения. В материалах суда пояснялось, что оно «не позволяло определить характер спорных правоотношений, обстоятельства их возникновения, не содержало требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты». «Роснано» приложило к иску необходимые документы и тот был принят

Источник издание «Ведомости» сообщал, что в конце 2023 года руководству «Роснано» было поручено провести оценку своих активов для их дальнейшей продажи. Отчеты с результатами оценки были переданы в ВЭБ в начале года, но часть из них там признали некорректной.

«Чтобы устранить недочеты, в феврале банк, как координатор институтов развития, направил "Роснано" распоряжение о том, чтобы члены совета директоров госкомпании проголосовали за доработку отчетов. Этот документ и оспаривается в суде», — сообщил источник издания.

Ведущий юрист Enforce Law Company Владислав Стрелков в интервью изданию отмечал, что «любой исход так или иначе повлияет на объем прав ВЭБа при осуществлении им функций агента правительства РФ».

В октябре 2023 года «Роснано» опубликовала отчет, в котором предупредила о рисках своей возможной несостоятельности.

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