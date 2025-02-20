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Роспатент аннулировал бренд «WBнутый» по требованию Wildberries

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Новости
Богдан Музыченко
Богдан Музыченко

Выпускающий редактор новостного блока

Богдан Музыченко

Роспатент аннулировал действие торгового знака «WBнутый Вэбэнутый» по требованию Wildberries, следует из данных на сайте службы. В компании считают, что такой бренд противоречит принципам морали.

Роспатент аннулировал бренд «WBнутый» по требованию Wildberries
  1. Новости

Марка «WBнутый Вэбэнутый» была зарегистрирована в июне 2023 года под классами Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) 16, 21, 25, 35, 41. Они включают одежду, обувь, печатную продукцию и другое. Роспатент принял решение об аннулировании знака 29 января 2025 года. Правообладателем бренда числится индивидуальная предпринимательница Ольга Кащева.

Кащева заявила РБК, что Роспатент не уведомил ее о заседании и принятии решения. «Я не получила от них ни одного письма и звонка. Мною лично было написано ходатайство с просьбой уведомлять на электронную почту», — отметила предпринимательница.

Позиция Wildberries. Представитель объединенной компании Wildberries и Russ заявил, что знак «WBнутый Вэбэнутый» нарушает права маркетплейса, а его использование требует «предварительного согласия». «Мы планируем заблокировать товары с указанным обозначением после вступления решения в силу», — добавил он.

  • Wildberries пытался добиться аннулирования бренда «WBнутый Вэбэнутый» с июля. В компании поясняли, что этот торговый знак противоречит общественным интересам, принципам морали и гуманности, а также способен ввести в заблуждение потребителя. Представители маркетплейса отмечали, что «словесный элемент "Вэбэнутый" образован от нецензурного слова и созвучен с ненормативной бранной лексикой русского языка». В Роспатенте с этим согласились.
  • Кащева продавала под брендом «WBнутый» футболки, сарафаны, нижнее белье и спортивные костюмы на Wildberries. В феврале предпринимательница сообщила, что была вынуждена провести ребрендинг — теперь ее товары на платформе продаются под маркой «Манифе$тоp».

Фото на обложке: BestPhotoPlus / Shutterstock / FOTODOM

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