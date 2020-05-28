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Роспотребнадзор подготовил рекомендации по возвращению к работе кинотеатров

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по возобновлению работы кинотеатров. Между зрителями будет соблюдаться социальная дистанция не менее одного метра. А сотрудники должны ограничить общение между собой и проходить ежедневный медицинский осмотр.

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по возвращению к работе кинотеатров

Кинотеатры смогут вернуться к работе только по решению региональных властей. Расстояние между зрителями в зале должно быть не менее одного метра. При этом в других помещениях кинотеатра должна соблюдаться дистанция полтора метра. Исключение составляют семьи, члены которых могут находиться рядом друг с другом.

Большое внимание должно уделяться дезинфекции помещений и их проветриванию. Посетителям и сотрудникам должны быть предоставлены кожные антисептики в дозаторах. Обязательно ношение защитных масок и перчаток.

Также рекомендовано исключить создание очередей и скопление людей. Для этого интервал между началом киносеансов должен быть 10-15 минут.

Кинотеатры в России не работают уже более двух месяцев — с 24 марта, по распоряжению правительства. И при соблюдении указанных Роспотребнадзором мер их поэтапное открытие будет нести минимальные риски заражения, сообщили в ведомстве.

Фото: Melinda Nagy / Shutterstock

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