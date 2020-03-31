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Регионам поручили закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Власти поручили регионам приостановить деятельность ночных клубов, кинотеатров и развлекательных центров. Об этом говорится в распоряжении на сайте правительства. 

Регионам поручили закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры

Также в регионах запретят курить кальяны в ресторанах, барах и кафе. Причина — эпидемия коронавируса. 

Кроме того, правительство распорядилось организовать вывоз россиян из-за границы. Списки желающих вернуться составят до 26 марта. Минтранс получит дополнительные средства на возвращение российских туристов. 

Сегодня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал указ об усилении мер по борьбе с коронавирусом. С 26 марта в городе закроют все фитнес-центры, бассейны и фуд-корты в торговых центрах. Рестораны смогут принимать не больше 50 посетителей одновременно.

Аналогичные меры действуют в Москве. В столице фитнес-клубы и бассейны не работают с 21 марта. Также на время карантина закрылась часть ресторанов Москвы. 

В России зафиксировано 495 случаев заражения коронавирусом. За сутки число заболевших увеличилось на 57 человек. 

Фото: fiphoto / Shutterstock

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