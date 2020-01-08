В России начнут предлагать дистанционные услуги нотариусов до конца 2020 года

Как сообщает ТАСС, в конце 2020 года в России появится цифровой нотариат. Через единую биометрическую систему можно будет подать заявку и получить профессиональные услуги нотариуса.

Дистанционно можно будет получить документы о начале наследственного дела, обратиться за совершением нотариального действия, подавать и получать отданные на хранение документы (или их скан-образы) в электронном виде.



Таким путем, согласно закону, два и более нотариуса, чьи офисы расположены в разных частях страны, смогут составлять один документ. В Минюсте считают, что это будет полезно для бизнеса.

Заявления будут подавать через Единый портал госуслуг. Проверять личность начнут через Единую систему идентификации и аутентификации и с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи.



Персональные данные также смогут проверять через единую биометрическую систему. Для проверки подлинности самого нотариального документа введут машиночитаемую маркировку.

Как пояснили ТАССу в Минюсте, закон о цифровом нотариате станет одним из главных в юридической сфере в 2020 году. Он будет «направлен на повышение востребованности нотариальной защиты прав граждан и юридических лиц».



Текст закона был опубликован 28 декабря 2019 года, он должен вступить в силу ровно через год после опубликования.