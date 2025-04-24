Российская компания разработала замену сервисам Notion и Miro
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На сайте компании открыт сбор заявок на включение в группу пользователей-пилотов.
«Продукт сейчас рассчитан на корпоративных пользователей и направлен на импортозамещение сервисов Notion и Miro, ушедших с российского рынка в прошлом году», — рассказали «Русбейс» в «ГрафТехе».
- Приложение совместимо с Astra Linux, РЕД ОС, «Базальт СПО», браузерами «Яндекс» и другими.
- «ГрафБорд» предусматривает локальное хранение данных на серверах заказчика.
По словам генерального директора «ГрафТех» Петра Василенко, «ГрафБорд» разработан для b2b- и b2g-рынка.
«Огромное количество отдельных пользователей в России продолжают пользоваться и Notion, и Miro, или нашли аналог среди открытых решений. И весь российский рынок импортозамещения этих культовых продуктов сейчас работает исключительно на корпоративный сегмент и госсектор, которым тоже нужны аналоги, но регулятор и требования к информационной безопасности усложняют процесс. И если задачей импортозаместить отдельно Miro и Notion наши конкуренты и друзья занимаются, то комплексного продукта на российском рынке нет», — рассказал Василенко.
В компании уже зафиксировали интерес к продукту в enterprise-сегменте рынка и рассчитывают на масштабные внедрения в таких компаниях. «Второй фокус — крупные государственные компании с большим менеджерским пулом», — добавил Василенко.
Основатель компании уточнил «Русбейс», что «ГрафТех» инвестировал в решение собственные средства. Деньги вложены в работу отдельной команды из пяти разработчиков, которую собрали в дополнение к команде магистрального продукта (редактора «Автограф»), плюс запланированы инвестиции в дальнейшее расширение функциональности. В перспективе «ГрафТех» не исключает привлечения венчурных инвестиций в компанию.
«Мы не отрицаем такую возможность, но наша задача на этом этапе — вывести качественный продукт на рынок. Привлечение инвестиций — вопрос этапа масштабирования», — заявил основатель компании. Компания год отвела на разработку продукта и еще год — на его стабилизацию.
Единственным учредителем ООО «ГрафТех» является Петр Василенко. Выручка компании в 2024 году выросла на 26%, чистая прибыль составила 5,6 млн рублей.
Фото на обложке: Pauline Bernard / Unsplash
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