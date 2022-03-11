Стартап–«единорог» Miro с основателями из Перми ушел из России

Стартап Miro с основателями из Перми и оценкой в $17,5 млрд ушел из России. Компания закрыла свой офис в стране и прекратила новые продажи российским и белорусским клиентам.
О завершении деятельности Miro в России говорится в заявлении компании.
Miro закрыл свой офис в России. Стартап сообщил, что у них «больше нет сотрудников в этой стране». Miro обещали помочь российским сотрудникам в релокации, если они этого пожелают, а также трудоустроить их в филиал в другой стране.
Кроме того, Miro прекратила новые продажи российским и белорусским клиентам. Действующие контракты будут поддерживаться, за исключением тех, которые заключены с попавшими в санкционный список людьми и компаниями.
Miro основали пермяки Андрей Хусид и Олег Шардин в 2011 году. Тогда стартап для организации удаленной работы назывался RealtimeBoard. Позже Miro переехал в США, на данный момент штаб-квартиры находятся в Сан-Франциско и Амстердаме.
По итогам последнего инвестиционного раунда Miro привлек $400 млн и достиг оценки в $17,5 млрд.
Фото на обложке:
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 27 побед: главные достижения российских фаундеров за рубежом
- 2 Есть стабильный бизнес? Вот как построить стартап внутри него
- 3 Сейчас лучшее время для стартапа, чтобы поднимать инвестиции — мнение
- 4 From Russia with love: все единороги с российскими корнями
- 5 Акселераторы, бизнес-инкубаторы, венчурные фонды и хабы: стартап-гид по Дубаю
ВОЗМОЖНОСТИ
13 марта 2022
15 марта 2022
15 марта 2022