Стартап–«единорог» Miro с основателями из Перми ушел из России

Стартап Miro с основателями из Перми и оценкой в $17,5 млрд ушел из России. Компания закрыла свой офис в стране и прекратила новые продажи российским и белорусским клиентам.

О завершении деятельности Miro в России говорится в заявлении компании.

Miro закрыл свой офис в России. Стартап сообщил, что у них «больше нет сотрудников в этой стране». Miro обещали помочь российским сотрудникам в релокации, если они этого пожелают, а также трудоустроить их в филиал в другой стране.

Кроме того, Miro прекратила новые продажи российским и белорусским клиентам. Действующие контракты будут поддерживаться, за исключением тех, которые заключены с попавшими в санкционный список людьми и компаниями.

Miro основали пермяки Андрей Хусид и Олег Шардин в 2011 году. Тогда стартап для организации удаленной работы назывался RealtimeBoard. Позже Miro переехал в США, на данный момент штаб-квартиры находятся в Сан-Франциско и Амстердаме.

По итогам последнего инвестиционного раунда Miro привлек $400 млн и достиг оценки в $17,5 млрд.

Фото на обложке: bit2bitamericas