Запуск «Яндекс Лавки» в Перми позволит создать 700 рабочих мест

«Яндекс Лавка» начала свою работу в Перми, став четырнадцатым регионом присутствия, рассказали Русбейс в компании. Запуск сервиса создаст более 700 новых рабочих мест в различных сферах, включая курьерскую службу, сборку и управление дарксторами.

На данный момент в Перми открыты 6 дарксторов. К началу июня доставка станет доступна для 90% жителей города. В планах — увеличить количество дарксторов до 15 к сентябрю 2025 года.

В компании рассказали о сотрудничестве с местными производителями, доля локального ассортимента в среднем составляет 20%. В «Яндекс Лавке» представлены товары пермских поставщиков, таких как «Очерский завод напитков», «Покровский хлеб», хладокомбинат «Созвездие», молочный комбинат «Вемол и другие. Местные компании также могут производить товары для собственной торговой марки «Из Лавки», что поможет открыть новые каналы сбыта.

В марте «Яндекс Лавка» начала работу в Твери в формате франшизы. Этот город стал вторым, где сервис использует такую бизнес-модель

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