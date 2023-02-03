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Компания-«единорог» Miro с основателями из Перми сократит на 7% штат

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Сервис для совместной удаленной работы Miro с основателями из Перми намерен уволить 119 человек — 7% штата. Это поможет сократить расходы и сосредоточиться на приоритетных направлениях.

Компания-«единорог» Miro с основателями из Перми сократит на 7% штат

Глава Miro Андрей Хусид подчеркнул, что платформа за последние три года значительно выросла. Однако стартап, как и многие другие компании, не застрахован от «макроэкономической ситуации».

Компания пообещала выплатить уволенным сотрудникам выходные пособия, предоставить льготы и помочь составить резюме для дальнейшего поиска работы.

Компания в 2024 финансовом году компания намерена сократить расходы на подбор персонала, поездки и корпоративные мероприятия. Это позволит более гибко инвестировать в приоритетные для сервиса направления.

  • Miro была основана в 2011 году выходцами из Перми Андреем Хусидом (сейчас гендиректор) и Олегом Шардиным. Компания начиналась как RealtimeBoard, но в 2019 году сменила название.
  • Первый офис платформы располагался в Перми, сейчас штаб-квартиры стартапа расположены в Амстердаме и Сан-Франциско. По итогам последнего инвестиционного раунда Miro привлек $400 млн и достиг оценки в $17,5 млрд.
  • В марте 2022 года Miro закрыл свой офис в России и сообщил, что у них «больше нет сотрудников в этой стране». Стартап обещал помочь российским сотрудникам в релокации. В мае компания запустила процедуру ликвидации российского подразделения.

Фото на обложке: Miro

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