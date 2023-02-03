Сервис для совместной удаленной работы Miro с основателями из Перми намерен уволить 119 человек — 7% штата. Это поможет сократить расходы и сосредоточиться на приоритетных направлениях.

Компания-«единорог» Miro с основателями из Перми сократит на 7% штат