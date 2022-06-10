Стартап Miro с основателями из Перми начал ликвидацию российского подразделения

Платформа для совместной удаленной работы Miro с основателями из Перми и оценкой в $17,5 млрд начала ликвидацию российского подразделения. В марте компания приняла решение уйти из России, закрыла свой офис и прекратила новые продажи российским и белорусским клиентам.
Miro 26 мая запустила процедуру ликвидации ООО «Мультивитамин», следует из данных ЕГРЮЛ. С 6 июня компания юрлицо находится в стадии ликвидации.
В марте Miro закрыл свой офис в России и сообщил, что у них «больше нет сотрудников в этой стране». Стартап обещал помочь российским сотрудникам в релокации.
Miro была основана в 2011 году выходцами из Перми Андреем Хусидом (сейчас гендиректор) и Олегом Шардиным. Компания начиналась как RealtimeBoard, но в 2019 году сменила название.
Первый офис платформы располагался в Перми, сейчас штаб-квартиры стартапа расположены в Амстердаме и Сан-Франциско.
Miro работает над сервисом для проведения виртуальных встреч и семинаров, а также обмена фото, видео и документами для распределенных команд. Выручка российского подразделения по итогам 2021 года превысила 1 млрд рублей, чистая прибыль — 100 млн рублей.
По итогам последнего инвестиционного раунда Miro привлек $400 млн и достиг оценки в $17,5 млрд.
Фото на обложке: Miro
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 27 побед: главные достижения российских фаундеров за рубежом
- 2 Есть стабильный бизнес? Вот как построить стартап внутри него
- 3 Сейчас лучшее время для стартапа, чтобы поднимать инвестиции — мнение
- 4 From Russia with love: все единороги с российскими корнями
- 5 Акселераторы, бизнес-инкубаторы, венчурные фонды и хабы: стартап-гид по Дубаю
ВОЗМОЖНОСТИ
10 июня 2022