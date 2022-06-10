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Стартап Miro с основателями из Перми начал ликвидацию российского подразделения

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Платформа для совместной удаленной работы Miro с основателями из Перми и оценкой в $17,5 млрд начала ликвидацию российского подразделения. В марте компания приняла решение уйти из России, закрыла свой офис и прекратила новые продажи российским и белорусским клиентам.

Стартап Miro с основателями из Перми начал ликвидацию российского подразделения

Miro 26 мая запустила процедуру ликвидации ООО «Мультивитамин», следует из данных ЕГРЮЛ. С 6 июня компания юрлицо находится в стадии ликвидации. 

В марте Miro закрыл свой офис в России и сообщил, что у них «больше нет сотрудников в этой стране». Стартап обещал помочь российским сотрудникам в релокации.

Miro была основана в 2011 году выходцами из Перми Андреем Хусидом (сейчас гендиректор) и Олегом Шардиным. Компания начиналась как RealtimeBoard, но в 2019 году сменила название.

Первый офис платформы располагался в Перми, сейчас штаб-квартиры стартапа расположены в Амстердаме и Сан-Франциско.

Miro работает над сервисом для проведения виртуальных встреч и семинаров, а также обмена фото, видео и документами для распределенных команд.  Выручка российского подразделения по итогам 2021 года превысила 1 млрд рублей, чистая прибыль — 100 млн рублей.

По итогам последнего инвестиционного раунда Miro привлек $400 млн и достиг оценки в $17,5 млрд.

Фото на обложке: Miro

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