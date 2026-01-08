Закон о «российской полке» может вступить в силу в 2026 году

В Минпромторге ожидают, что закон о «российской полке» вступит в силу уже в 2026 году. Документ предусматривает введение минимальной квоты на размещение отечественных товаров в розничной торговле и на маркетплейсах. Законопроект уже согласован со всеми профильными федеральными ведомствами, сообщил ТАСС глава Минпромторга Антон Алиханов.

Проект уже находится на стадии согласования

По словам министра Антона Алиханова, после завершения оценки регулирующего воздействия документ будет внесён в правительство РФ. Этот этап необходим для анализа влияния инициативы на бизнес, конкуренцию и рынок в целом. Только после этого законопроект может быть направлен на дальнейшее рассмотрение.

«Ожидаем, что инициатива вступит в силу в этом году», — рассказал министр Антон Алиханов в интервью ТАСС.

Ранее сообщалось, что в случае принятия закон может вступить в силу с 1 марта 2026 года.

Цель инициативы — обеспечить приоритетность в продаже российских товаров

Главной целью законопроекта Минпромторг называет поддержку российских производителей и укрепление их позиций на внутреннем рынке. Закон предполагает, что отечественные непродовольственные товары будут размещаться на более заметных и выгодных местах на полках розничных магазинов.

Отдельные требования касаются онлайн-торговли. Маркетплейсы, согласно позиции министерства, должны будут обеспечивать приоритетную рекомендацию российских товаров в результатах поиска и выдачи.

Для «российской полки» будут действовать особые правила выкладки

Согласно опубликованной ранее версии документа, торговые сети будут обязаны выделять минимальную долю полочного пространства под непродовольственные товары, произведённые в России или странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Законопроект также устанавливает требования к визуальному обозначению «российской полки». Кроме того, в документе прописана высота размещения таких товаров — от 80 до 160 см от уровня пола, то есть в зоне наибольшей видимости для покупателей.

Контекст

Законопроект о «российской полке» обсуждается с 2023 года. Его последовательно поддерживает Минпромторг, однако инициатива не раз вызывала критику со стороны бизнеса.

В июне 2025 года в Правительство РФ было направлено письмо от Межотраслевого экспертного совета по развитию потребительского рынка. Из документа следовало, что предлагаемый механизм может ограничить свободу хозяйственной деятельности и создать для торговых сетей фактическую обязанность работать с заранее определённым кругом поставщиков.