Оборот «М.Видео» составил 2,23 млрд рублей за месяц — это на 181% больше, чем годом ранее

В феврале 2026 года маркетплейс «М.Видео» увеличил продажи своих товаров на 181% по сравнению с тем же периодом 2025-го и достиг оборота 2,23 млрд рублей. В пресс-службе компании отмечают, что ключевым драйвером роста стало расширение ассортимента. В отдельных категориях оборот вырос на тысячи процентов.

Ещё одна причина роста оборота «М.Видео» — прозрачное взаимодействие с партёрами

По словам генерального директора «М.Видео» Владислава Бакальчука, компания стремительно увеличивает продажи товаров в начале 2026 года..

«Платформа последовательно расширяет ассортимент и усиливает предложение для покупателей, обеспечивая удобный клиентский опыт и прозрачные условия для партнеров. Это позволяет нам не только наращивать оборот, но и увеличивать частоту покупок, привлекая новую аудиторию за счет расширения товарных категорий», — сообщает Владислав Бакальчук.

Топ самых продаваемых категорий товаров в «М.Видео» за 2026 год

Стройматериалы и продукция для ремонта с февраля прошлого года по февраль 2026-го выросли на рекордные 3886%, мебель — на 2730%, портативные колоноки — на 1461%. Продажи СВЧ-печей взлетели на 482%, игровых приставок — на 461%, а плит — почти на 400%. Рост оборота холодильников с февраля прошлого года составил 285%, стиральных машин — 220%, почти такой же прирост продаж оказался в категории телевизоров.

Продажи гаджетов в 2026 году также выросли. В сегменте ноутбуков прирост оказался 120%, компьютеров — 124%, планшетов — 168%, умных часов — 159%, смартфонов — 69%.

Контекст

Владислав Бакальчук присоединился к «М.Видео»в августе 2025 годакурировать бизнес-процессы и расширение компании. В октябре 2025-го «М.Видео» увеличил оборот до 1,58 млрд рублей. Это на 48% выше, чем в сентябре 2025-го, и на 24% — чем годом ранее. В марта 2026 года Владислав Бакальчук назначен генеральным директором «М.Видео».