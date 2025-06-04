Российский бизнес назвал снижение спроса главной проблемой 2025 года

«В первом квартале 2025 года все изменилось к худшему: со снижением спроса столкнулось большинство опрошенных организаций — 38,4%, доля выросла в два раза», — заявил в интервью ТАСС президент РСПП Александр Шохин.

В 2024 году спрос на товары и услуги бизнеса оставался стабильным, но в первом квартале 2025-го ситуация заметно ухудшилась, констатирует РСПП. Среди всех вариантов основных проблем, с которыми сталкивается бизнес, этот — самый популярный.

На такие ограничения, как недоступность заемных средств и недостаток оборотных, неплатежи со стороны контрагентов — предприниматели обращали внимание в 30% случаев. Доля компаний, указавших на внешние ограничения, снизилась за квартал. В меньшей степени предприниматели стали указывать на значимость санкций, валютную нестабильность, проблемы с импортным оборудованием.

По словам Шохина, спрос падает прежде всего из-за высокой ключевой ставки. С октября 2024 года ЦБ РФ держит ее на максимуме в 21% годовых. Бизнес надеется на снижение ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ, для принятия такого решения уже есть «макроэкономические аргументы», добавил Александр Шохин.

«Статистика уже фиксирует снижение темпов инфляции. Индекс потребительских цен на 26 мая год к году составил 9,78%, с начала месяца — 0,21%. Позитивную динамику по ценам подтверждают и опросы РСПП. Респонденты в мае стали реже указывать ответ "цены выросли" и чаще — "цены закупки не изменились", — сказал глава Союза.

Согласно исследованию ПСБ RSBI, падение продаж отметили 48% опрошенных, что является максимумом с мая 2022 года, сказал Forbes исполнительный директор делового объединения Андрей Шубин.

Совет директоров Банка России на заседании 6 июня примет решение об изменении ставки. Большинство аналитиков считает, что ЦБ РФ оставит ставку на прежнем уровне, а ее снижения стоит ожидать в июле.

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