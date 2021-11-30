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Российский стартап GoExpert привлек 2,1 млн рублей в рамках pre-seed раунда

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Основанный бывшим CEO платформы «Поток» «Альфа-Банка» Никитой Абраменко стартап в сфере бизнес-консультаций GoExpert 29 ноября завершил pre-seed раунд по привлечению инвестиций.

Российский стартап GoExpert привлек 2,1 млн рублей в рамках pre-seed раунда

Как стало известно RB.ru, инвесторы выкупили долю в 5,5% за 2,1 млн рублей, оценив всю компании в 40 млн рублей.

Абраменко ранее потратил на запуск сайта и автоматизацию 400 тысяч рублей. Бизнес, стартовавший всего два месяца назад, получил высокую оценку со стороны инвесторов, уверен его основатель.

– Во второй месяц работы выручка составила 500 тысяч рублей при оценке в 40 млн рублей. Инвестиции пришли с мультипликатором в 6х, что очень высоко для России, – заявил Никита Абраменко.

В пул инвесторов вошли основатель SellerHelp Азат Шакуров и бывший топ-менеджер Technokratos Альберт Арсентьев.

«Я верю в фаундера, знаю его заслуги в прошлом, верю в нишу, в которой работает данная компания, а также в саму модель этого бизнеса. Темпы роста выручки достаточно высокие. В ближайшее время прогнозируем "быструю отбиваемость" вложенных средств», – пояснил свой выбор основатель SellerHelp Азат Шакуров.

Вырученные средства в компании потратят на проверку гипотезы о возможном многократном снижении операционных расходов через автоматизацию и использование ботов. Также GoExpert наймет супервизоров для сделок на платформе, что стимулирует рост продаж. Абраменко утверждает, что GoExpert стал первым российским проектом в сфере бизнес-консультаций, получившим инвестиции.

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Впервые о запуске GoExpert RB.ru писал в октябре 2021 года. Сервис предназначен для «высококлассных специалистов из топ-компаний», которые могут брать контракты в свободное от основной работы время. Речь идет о так называемом менторском сопровождении бизнеса, распространенном на Западе. Аналогичный сервис в мире — Graphite — в августе 2021 года привлек $15 млн инвестиций.

Разброс ставок за один час работы эксперта на платформе GoExpert варьируется от 2,5 тыс. рублей до 30 тыс. рублей c учетом комиссии в 30%. С GoExpert уже сотрудничают 30 специалистов из «Яндекса», «Тинькофф», ABBYY, банка «Точка» и других известных компаний. 

Никита Абраменко имеет опыт работы с частными инвестициями, ранее он возглавлял краудлендинговую платформу «Поток» в «Альфа-Банке».

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Фото на обложке: Unsplash

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