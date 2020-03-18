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Россия ограничила авиасообщение с Великобританией, США и ОАЭ

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Россия с 20 марта ограничивает авиасообщение с Великобританией, США и ОАЭ, говорится в сообщении правительства. Ранее из-за распространения коронавируса власти приостановили полеты в Евросоюз.

Россия ограничила авиасообщение с Великобританией, США и ОАЭ

Запрет не коснется регулярных рейсов между Москвой и столицами стран. Самолеты будут совершать рейсы через терминал F столичного аэропорта «Шереметьево».

Еще одно исключение — чартерные рейсы, на которых россияне возвращаются из-за границы. Власти не уточняют, как долго будут действовать ограничения. 

С кем Россия ограничила авиасообщение:

  • все страны ЕС,
  • Великобритания,
  • Норвегия, 
  • Швейцария, 
  • США,
  • ОАЭ,
  • Китай,
  • Иран,
  • Южная Корея.

Причина ограничения полетов — вспышка коронавируса. В России зафиксировано 147 случаев заражения инфекцией. Следить за распространением коронавируса в стране и мире можно с помощью карты «Яндекса». 

Фото: Dabarti CGI / Shutterstock

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