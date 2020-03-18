Россия ограничила авиасообщение с Великобританией, США и ОАЭ

Россия с 20 марта ограничивает авиасообщение с Великобританией, США и ОАЭ, говорится в сообщении правительства. Ранее из-за распространения коронавируса власти приостановили полеты в Евросоюз.

Запрет не коснется регулярных рейсов между Москвой и столицами стран. Самолеты будут совершать рейсы через терминал F столичного аэропорта «Шереметьево».

Еще одно исключение — чартерные рейсы, на которых россияне возвращаются из-за границы. Власти не уточняют, как долго будут действовать ограничения.

С кем Россия ограничила авиасообщение:

все страны ЕС,

Великобритания,

Норвегия,

Швейцария,

США,

ОАЭ,

Китай,

Иран,

Южная Корея.

Причина ограничения полетов — вспышка коронавируса. В России зафиксировано 147 случаев заражения инфекцией. Следить за распространением коронавируса в стране и мире можно с помощью карты «Яндекса».

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