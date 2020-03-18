Россия ограничила авиасообщение с Великобританией, США и ОАЭ
Россия с 20 марта ограничивает авиасообщение с Великобританией, США и ОАЭ, говорится в сообщении правительства. Ранее из-за распространения коронавируса власти приостановили полеты в Евросоюз.
Запрет не коснется регулярных рейсов между Москвой и столицами стран. Самолеты будут совершать рейсы через терминал F столичного аэропорта «Шереметьево».
Еще одно исключение — чартерные рейсы, на которых россияне возвращаются из-за границы. Власти не уточняют, как долго будут действовать ограничения.
С кем Россия ограничила авиасообщение:
- все страны ЕС,
- Великобритания,
- Норвегия,
- Швейцария,
- США,
- ОАЭ,
- Китай,
- Иран,
- Южная Корея.
Причина ограничения полетов — вспышка коронавируса. В России зафиксировано 147 случаев заражения инфекцией. Следить за распространением коронавируса в стране и мире можно с помощью карты «Яндекса».
Фото: Dabarti CGI / Shutterstock
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