Россию не будут отключать от платежной системы SWIFT

Россию не будут отключать от платежной системы SWIFT, потому что «это невыгодно». Об этом заявили в Российской национальной ассоциации «СВИФТ». Ранее Европарламент принял резолюцию об отключении России от платежной системы в качестве санкции в случае «вторжения на Украину».

О том, что Россию не будут отключать от SWIFT заявил исполнительный директор Российской национальной ассоциации «СВИФТ» Роман Чернов на выступлении в Госдуме.

«Нас от SWIFT отключать не собираются. Очень просто – это никому не выгодно», – цитирует ТАСС слова Чернова.

RB.ru рассказывали, что 29 апреля Европарламент в лице 682 проголосовавших «за» депутатов принял резолюцию, в которой говорилось об отключении России от международной платежной системы. Резолюция носит исключительно рекомендательный характер и не обязательна к исполнению.

В МИД РФ ранее заявили, что работают над созданием альтернативной SWIFT-системы.

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