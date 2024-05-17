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Россия и Малайзия устранят двойное налогообложение

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Россия и Малайзия подписали обновленное соглашение об устранении двойного налогообложения. Прежняя редакция договора действовала еще со времен СССР и является старейшим налоговым соглашением из действующих. Ратификация должна состояться до конца 2024 года.

Россия и Малайзия устранят двойное налогообложение

Правительства России и Малайзии договорились об избежании двойного налогообложения и подписали обновленное соглашение. Об этом сообщила пресс-служба Минфина РФ.

Документ в частности предусматривает установление ставки налога на дивиденды в размере 10% при участии в капитале до 25% в течение одного года и 15% в других случаях. Ставка процентных налогов и роялти устанавливается на уровне 10%, для государственных компаний предусмотрены исключения.

Подписанное соглашение является обновленным к текущей редакции договора, который был подписан в 1987 году и является старейшим налоговым соглашением из действующих.

В мае 2024 года Россия подписала с Абхазией соглашение об избежании двойного налогообложения.

Фото на обложке: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock

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