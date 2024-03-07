Россияне гораздо реже стали отправляться на «зимовки»

Россияне стали реже отправляться на «зимовки». Количество поездок на срок от трех недель в декабре-марте сократилось на 15% год к году. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на в MTC Travel.

По данным сервиса, на «зимовки» пришлось 6% от всех выездов за рубеж за это время против 10% годом ранее. Число сезонных поездок сокращается в условиях роста всего выездного турпотока. Общее количество путешествий в страны дальнего зарубежья, по данным аналитиков, выросло на 15% год к году.

Эксперты связывают динамику со стремлением туристов к разнообразию, ростом курса доллара, а также со снижением мотивации для длительного отъезда за рубеж из-за сокращения возможностей для удаленной работы и стабилизации новостного фона.

В России создадут Ассоциацию туристических агрегаторов. В учредителях — Tutu, Ostrovok.ru, «Яндекс Путешествия» и «MTC Travel». Среди целей организации — поддержка инициатив, лучших практик для развития отрасли. В задачах новой организации — предложить туристам усовершенствованный сервис и технологические решения, разработать отраслевые стандарты ведения бизнеса туристических агрегатов.

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