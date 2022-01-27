Россияне стали активно продавать валюту из-за повышения курсов

После повышения курсов доллара и евро россияне активно начали их продавать. На этой неделе объем операций с валютами вырос в два раза. Вместе с этим увеличился и портфель рублевых депозитов.
На рост объема операций россиян с валютами обратил внимание ВТБ.
По сравнению с прошлой неделей, в период с 24 по 26 января объем операций с валютой вырос вдвое. 60% операций пришлось именно на продажу валюты. Россияне активно ее продают по высокому курсу.
26 января курсы доллара США и евро пробили психологические отметки в 80 и 90 рублей соответственно. 27 января рубль отыграл позиции на фоне относительно позитивных новостей геополитики. По актуальным данным, доллар США торгуется по 77,75 рублей, евро – 86,66 рублей.
В ВТБ также отметили тенденцию к переводу сбережений из валюты в рубли в начале текущего года. Вместе с этим аналитики банка предварительно зафиксировали рост портфеля рублевых депозитов на 3,9%.
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Фото на обложке: Africa Studio /
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