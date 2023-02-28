В России запустят проект отечественного смартфона на Android

Основатель Национальной компьютерной корпорации Александр Калинин намерен вложить порядка 10 млрд рублей в разработку и создание российских смартфонов и планшетов на Android. Первые 100 тыс. штук могут появиться в декабре.

Для развития проекта создано АО «Суверенная мобильная инициатива. Холдинг», в которое входят «крупные структуры». АО «СМИ Холдинг» учреждено 7 февраля с уставным капиталом 5 млн рублей, владельцы в базе не указаны, пишет «Коммерсантъ».

Для проекта рассматривается как выпуск на российских заводах, так и контрактное производство на китайских предприятиях. Розничная цена гаджетов будет составлять 10–30 тыс. рублей. К 2026 году компания планирует занять 10% российского рынка.

Эксперты сомневаются в перспективе такого проекта. «Самый большой вопрос в том, как они лицензируют использование Android с его платформой GMS для использования в России. Google никогда не пойдет на такой шаг», — отметил один из собеседников издания.

Ранее Минцифры одобрило 70 проектов, которые должны представить альтернативу зарубежным продуктам. В правительстве рассчитывают, что к 2030 году 71% российского рынка программного обеспечения будет отечественным.

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