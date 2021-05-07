Россию могут отключить от SWIFT — госсекретарь США

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты будут рассматривать «все разумные варианты, когда речь заходит о попытках сдержать агрессию». Так чиновник ответил на вопрос о возможности отключения России от международной платёжной системы SWIFT.

В ходе интервью в Киеве Блинкен заявил, что США не исключают ответных мер в ответ на «агрессивные действия» со стороны России, передаёт «Радио Свобода» (признано СМИ-иногаентом).

«Я не хотел бы отвечать на гипотетические вопросы о том, что мы могли бы сделать в будущем. Я бы хотел просто сказать, что когда речь заходит о попытке сдержать агрессию или ответить на нее, мы рассмотрим любой разумный вариант, потому что, как я уже сказал, мы решительно даем понять, что будут последствия в разных областях» — ответил госсекретарь США на вопрос, могут ли Россию отключить от SWIFT.

Также Блинкен заявил, что США хотели бы стабильные и предсказуемые отношения c Российской Федерацией.

«Но одновременно также не менее важно, и мы убеждены в этом, что если Россия продолжит опрометчивые или агрессивные действия как по отношению к Украине, так и по отношению к другим странам, которые являются нашими партнерами, то мы ответим», — добавил государственный деятель.

Ранее сообщалось, что Европарламент принял резолюцию, предусматривающую отключение России от SWIFT в случае «вторжения на Украину».

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