Росстандарт допустил отказ от указания на этикетке некоторых данных о сроке годности

Росстандарт допустил, что на этикетках продуктов могут быть сокращены сведения о месте производства товара, а также указания, где именно на товаре обозначены его срок годности и дата изготовления.
Речь идет о надписи «дата изготовления, годен до: указаны на упаковке», пишет РБК со ссылкой на комментарий Росстандарта.
Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко попросила рассмотреть просьбу бизнеса о сокращении размеров этикетки продуктов. Из-за введенных после начала военной спецоперации на Украине западных санкций производители столкнулись с нехваткой упаковки и чернил.
В Росстандарте считают, что также возможно сократить «данные об адресах производства пищевой продукции, указание на места нанесения даты изготовления и срока годности, знаков и пиктограмм».
Также в ведомстве добавили, что производители смогут уменьшить размер этикетки за счет переноса части информации о продуктах в QR-коды.
В 2023 году планируется пересмотр действующего в России ГОСТа с рекомендациями по этикетированию пищевых продуктов — он будет приведен в соответствие с техрегламентом Таможенного союза. Предполагается, что в ГОСТ попадут положения, в которых сказано, что размер этикетки определяет изготовитель пищевой продукции с учетом требований технических регламентов и возможности переноса части текста из маркировки в QR-код.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Защищенный выход на новые рынки: где экспортная компания может получить помощь от государства
- 2 «Думали, что быстро выйдем на стабильный доход, но оказались в убытке»: 6 ошибок, которые стоит учесть на старте
- 3 Поменяли планы: какие стратегии помогают бизнесу пережить кризис
- 4 Тренды foodtech в кризис: какие изменения стоит учитывать бизнесу?
- 5 Выбор удачной локации для ресторана — что нужно учесть?
ВОЗМОЖНОСТИ
15 сентября 2022
15 сентября 2022
15 сентября 2022