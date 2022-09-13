Росстандарт допустил отказ от указания на этикетке некоторых данных о сроке годности

Росстандарт допустил, что на этикетках продуктов могут быть сокращены сведения о месте производства товара, а также указания, где именно на товаре обозначены его срок годности и дата изготовления.

Речь идет о надписи «дата изготовления, годен до: указаны на упаковке», пишет РБК со ссылкой на комментарий Росстандарта.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко попросила рассмотреть просьбу бизнеса о сокращении размеров этикетки продуктов. Из-за введенных после начала военной спецоперации на Украине западных санкций производители столкнулись с нехваткой упаковки и чернил.

В Росстандарте считают, что также возможно сократить «данные об адресах производства пищевой продукции, указание на места нанесения даты изготовления и срока годности, знаков и пиктограмм».

Также в ведомстве добавили, что производители смогут уменьшить размер этикетки за счет переноса части информации о продуктах в QR-коды.

В 2023 году планируется пересмотр действующего в России ГОСТа с рекомендациями по этикетированию пищевых продуктов — он будет приведен в соответствие с техрегламентом Таможенного союза. Предполагается, что в ГОСТ попадут положения, в которых сказано, что размер этикетки определяет изготовитель пищевой продукции с учетом требований технических регламентов и возможности переноса части текста из маркировки в QR-код.

Фото на обложке: Unsplash