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«Ростех» ликвидирует «дочку», развивавшую IT-экспорт

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Ростех» к концу 2023 года ликвидирует дочернюю компанию «РусАйТиЭкспорт», или RITE, следует из данных ЕГРЮЛ.

«Ростех» ликвидирует «дочку», развивавшую IT-экспорт

RITE создали в 2017 году, чтобы продвигать российскую высокотехнологичную продукцию в IT-сфере за границей. Частные инвесторы вложили в актив $2,5 млн.

Представитель «Ростеха», как сообщает РБК, заявил, что компания завершила все поставленные перед ней задачи и ее развитие на фоне санкций стало нецелесообразным.

В госкорпорации также уточнили, что для реализации отечественных продуктов внутри страны и за рубежом «выстраиваются новые каналы», а сотрудников RITE распределили по другим компаниям «Ростеха».

Главными направлениями работы RITE должны были быть проекты «Электронное правительство» и «Умный город», комплексные системы безопасности и автоматизации бизнес-процессов. Спрос ожидали со стороны стран Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Уставный капитал компании составляет 181 млн рублей. Структура «Ростеха» — ООО «РТ-Развитие Бизнеса» — владеет 76% в компании, остальное принадлежит частным инвесторам через ООО «Валькирия». По итогам 2022 года выручка «РусАйТиЭкспорта» составила 928 тыс. рублей, чистая прибыль — 600 тыс. рублей.

Фото на обложке: Unsplash

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