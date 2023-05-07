«Ростех» перестал быть акционером «АвтоВАЗа»

«Ростех» вышел из состава акционеров «АвтоВАЗа». Госкорпорация передала свою долю (32,3%) в контролирующем совместном предприятии «Лада Авто Холдинг» подведомственному Минпромторгу ФГУП «Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» («НАМИ»).

Согласно данным ЕГРЮЛ, 5 мая 2023 года «НАМИ» стал единственным владельцем «Лада Авто Холдинг».

До конца 2021 года «АвтоВАЗ» контролировался через нидерландское СП Alliance Rotec Auto B.V., которое принадлежало «Ростеху» (32,3%) и французскому автоконцерну Renault (67,7%).

Затем контролирующее СП было переведено в российскую юрисдикцию, владельцем компании стало ООО «Лада Авто Холдинг», распределение долей осталось прежним.

Весной 2022 года российские активы группы Renault перешли в госсобственность, а доля французского концерна в «АвтоВАЗе» стала собственностью ФГУП «НАМИ».

Фото: Alexander Chizhenok / Shutterstock