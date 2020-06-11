«Дочка» «Ростеха» вложит до $10 млн в стартапы в сфере обращения с отходами

«РТ-Инвест», входящая в состав госкорпорации «Ростех», объявила о запуске бизнес-акселератора для проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом говорится в сообщении компании.

Приоритет будет отдан инновационным стартапам с возможным масштабированием по всей стране. Размер инвестиций в один проект может достигать от $500 тысяч до $2 млн. Суммарный объем инвестиций бизнес-акселератора в течение трех лет составит до $10 млн.

Отвечая на вопрос о том, какую долю в проекте возьмет «РТ-Инвест», в компании сообщили, что «поддержка возможна и без приобретения доли в проектах, все зависит от конкретного кейса стартапа».

«РТ-Инвест» отдаст приоритет компаниям с технологиями сортировки и переработки ТКО, в том числе при помощи машинного зрения и искусственного интеллекта, инновационным продуктам и услугам в области обращения с отходами, технологиям переработки промышленных отходов, а также проектам в области энергоэффективности и логистики ТКО.

Прием заявок проходит на сайте бизнес-акселератора.

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