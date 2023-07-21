Абоненты «Ростелекома» массово пожаловались на недоступность многих интернет-ресурсов

Абоненты «Ростелекома» заполнили официальные каналы коммуникации провайдера жалобами на невозможность воспользоваться многими интернет-ресурсами – сайты просто не открываются. В жалобах пользователи говорят о недоступности Twitch, Reddit, GitHub и многих других ресурсов.
Абоненты «Ростелекома» в разных регионах России массово пожаловались на недоступность многих интернет-ресурсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, а также множество сообщений в официальных группах «Ростелекома» в социальных сетях.
В частности в группе «Ростелекома» «ВКонтакте» пользователи сообщают о невозможности зайти на сайты Twitch, Reddit, Github, Amazon. В ответ на некоторые сообщения «Ростелеком» обещает «проверить информацию» о недоступности ресурсов.
В то же время многие сайты, которые оказались недоступны пользователям «Ростелекома», открываются при включении VPN. В этом убедился редактор RB.RU.
В июле у абонентов «Ростелекома» уже возникали неполадки с доступом к интернет-ресурсам. Из-за сбоя были недоступны игровые серверы EA.
Фото на обложке: Al.geba /
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