Абоненты «Ростелекома» массово пожаловались на недоступность многих интернет-ресурсов

Абоненты «Ростелекома» заполнили официальные каналы коммуникации провайдера жалобами на невозможность воспользоваться многими интернет-ресурсами – сайты просто не открываются. В жалобах пользователи говорят о недоступности Twitch, Reddit, GitHub и многих других ресурсов.

Абоненты «Ростелекома» в разных регионах России массово пожаловались на недоступность многих интернет-ресурсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, а также множество сообщений в официальных группах «Ростелекома» в социальных сетях.

В частности в группе «Ростелекома» «ВКонтакте» пользователи сообщают о невозможности зайти на сайты Twitch, Reddit, Github, Amazon. В ответ на некоторые сообщения «Ростелеком» обещает «проверить информацию» о недоступности ресурсов.

В то же время многие сайты, которые оказались недоступны пользователям «Ростелекома», открываются при включении VPN. В этом убедился редактор RB.RU.

В июле у абонентов «Ростелекома» уже возникали неполадки с доступом к интернет-ресурсам. Из-за сбоя были недоступны игровые серверы EA.

Фото на обложке: Al.geba / Shutterstock