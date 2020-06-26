«Ростелеком» запланировал выпуск умных игровых роутеров совместно с Huawei

«Ростелеком» запланировал выпуск интернет-роутеров для геймеров, которые, используя алгоритмы искусственного интеллекта, будут распознавать трафик пользователей и автоматически устанавливать оптимальный режим доступа (высокую скорость, минимальные задержки передачи данных) для участников онлайн-игр. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

По их словам, партнером оператора по проекту может стать Huawei. Представители китайского производителя и «Ростелекома» подтвердили эту информацию газете, отказавшись комментировать детали проекта.

Сроки выпуска умного роутера на рынок собеседники издания не назвали. По словам одного из них, благодаря использованию технологии MIMO (Multiple Input Multiple Output) роутеры будут поддерживать высокую скорость передачи данных – до 2 Гбит/с.

Новый роутер «Ростелекома» будет натренирован на игровой трафик с помощью машинного обучения и сможет распознавать трафик десятков онлайн-игр, в которых скорость передачи данных и ping (время ответа сервера) имеют критическое значение.

MIMO позволяет увеличить скорость и зону покрытия беспроводной сети в квартире за счет увеличения количества антенн на самом устройстве, объяснил принцип работы интеллектуального роутера представитель «Мегафона».

С 2016 года «Ростелеком» развивает экосистему сервисов для геймеров – в частности, для них был разработан специальный тарифный план «Игровой», рассказал его представитель. Также оператор заключил партнерские соглашения с поставщиками игр и сервисом облачного гейминга Gfn.ru.

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