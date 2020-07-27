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«Ростелеком» запустил цифровое решение по контролю за вывозом мусора

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

«Ростелеком» запустил услугу мониторинга санитарно-эпидемиологических правил и норм (СанПиН) по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов (ТБО). Об этом говорится в сообщении компании.

«Ростелеком» запустил цифровое решение по контролю за вывозом мусора

Цифровое решение построено на облачной платформе «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» и нейросетевых алгоритмах компьютерного зрения. Оно позволяет анализировать площадку и территорию возле места сбора мусора, объем выбрасываемых отходов и наполненность контейнеров, а также проезжую часть в зоне работы мусоровоза.

Пилотные проекты запущены в девяти городах: Белгороде, Владимире, Воронеже, Домодедове, Калуге, Костроме, Липецке, Рязани, Твери.

IP-камеры, подключенные к платформе «Ростелекома», с помощью модуля видеоаналитики контролируют исправность контейнерных и накопительных площадок, санитарное состояние мест сбора ТБО, содержание павильона контейнерной площадки, нарушения СанПиН по их размещению.

С помощью системы мониторинга можно выявлять сломанные ограждения, наличие несанкционированных граффити или расклеенных объявлений, фиксировать некачественную уборку, отслеживать количество реально загруженных контейнеров, определять время приезда мусоровозов и их государственные регистрационные знаки, говорится в сообщении.

Выявленные нарушения подтверждаются скриншотами с метаданными и доступны пользователям в личном кабинете. Также система позволяет выгрузить всю статистику с фотографиями, графиками и подтверждениями того, какую цепочку операций проходят ТБО.

Фото: Unsplash

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