«Ростелеком» интегрирует ИИ в мобильную ОС «Аврора»

«Ростелеком» планирует интегрировать в свою мобильную ОС «Аврора» искусственный интеллект. Сроки реализации, сумма инвестиций в проект не раскрываются, передает «Ъ».
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ИИ в ОС должен обеспечить автоматизацию процессов управления, оптимизацию обработки данных и улучшение пользовательского опыта. Более подробно о проекте в компании не рассказали, только сообщили, что он находится на стадии разработки.
По словам участников рынка, на разработку ИИ собственными силами «Ростелекому» может потребоваться около 3 млрд рублей. Самым оптимальным вариантом, по их мнению, будет партнерство с «Яндексом» или «Сбером», но эксперты также допускают и вариант госфинансирования независимого проекта.
Ранее сообщалось, что «Ростелеком» в 2024 году запустит венчурный фонд «Консоль» объемом 8 млрд рублей. Он будет инвестировать в российских разработчиков ПО на стадии расширения. Приоритетные направления — системное ПО, облачные и серверные решения, сервисы для управления бизнесом, а также платформы ИИ и интернета вещей.
Фото на обложке: Unsplash
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